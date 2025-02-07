Amatör futbol müsabakalarına kar tatili

Kayseri’de Çarşamba gününden itibaren etkili olan ve okulların da tatil olmasına sebep olan kar yağışı nedeniyle amatör futbol maçları da ertelendi. Hafta sonu oynanması planlanan amatör müsabakalar bir hafta kaydırılarak ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle işimizde 8-9 Şubat oynanması planlanan müsabakalar kaydırılarak ertelenmiştir” açıklamasında bulunuldu.