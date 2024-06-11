Araçta kalan İkizleri boğulmaktan polis kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, ailesi tarafından arabaya bırakılan ikiz kardeşleri boğulmaktan polis kurtardı.

Araçta kalan İkizleri boğulmaktan polis kurtardı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, ailesi tarafından arabaya bırakılan ikiz kardeşleri boğulmaktan polis kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi üzerinde bir araçta 2 çocuğun mahsur kalarak baygın halde olduklarını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araç içerisinde baygın şekilde yatan 2 yaşındaki Ş.M. ve Ş.M. ikiz kız kardeşleri aracın camını kırarak kurtarıp, hastaneye sevklerini sağladı. Araç içerisinde boğulmaktan son anda kurtarılan iki kardeşin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aile hakkında ‘Aile Yükümlülüğünü İhlal’ suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür edildi.

Araçta kalan İkizleri boğulmaktan polis kurtardı
İHA
Kayseri Gündem

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