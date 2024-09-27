Arazi anlaşmazlığında 1 kişi yaralandı

Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen olayda arazi anlaşmazlığı üzerine akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Arazi anlaşmazlığında 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde; Pınarbaşı Adliyesi önünde dün meydana gelen olayda amca çocukları olduğu öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan O.Ş. hafif yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaralı O.Ş.'yi hastaneye kaldırdı. Yaralı O.Ş.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

Bakmadan Geçme

Kayseri Ulaşım 'dolandırıcılık içerikli reklamlara' karşı uyardı
Kayseri Ulaşım 'dolandırıcılık içerikli reklamlara' karşı uyardı
Aşkın Genç, içki alemi yapan belediye başkanını açıklamak yerine 'topu taca attı'
Aşkın Genç, içki alemi yapan belediye başkanını açıklamak yerine 'topu taca attı'
Geceyarısı yarış yapan motosikletlilere ceza yağdı
Geceyarısı yarış yapan motosikletlilere ceza yağdı
Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Tartıştığı adamı öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
Bir suç şebekesi daha çökertildi: 6 tutuklama
Bir suç şebekesi daha çökertildi: 6 tutuklama
Kayseri Ulaşım adına dolandırıcılık
Kayseri Ulaşım adına dolandırıcılık