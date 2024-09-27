Arazi anlaşmazlığında 1 kişi yaralandı
Pınarbaşı ilçesinde dün meydana gelen olayda arazi anlaşmazlığı üzerine akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesinde; Pınarbaşı Adliyesi önünde dün meydana gelen olayda amca çocukları olduğu öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan O.Ş. hafif yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri yaralı O.Ş.'yi hastaneye kaldırdı. Yaralı O.Ş.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.