Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kayseri ev sahipliğinde yapılan ve 2 gün süren müsabakalar Yetişkin Erkek, Kadınlar, Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorisinde yapıldı. Atlı Okçuluk Sporuna son yıllarda ilginin arttığını kaydeden Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, “Buradaki yarışlara eleme grupları ile doğu ve batı grubundan geçen 75 sporcu geldi. Toplam 12 ilden gelen sporcular son oka kadar yarıştı. Federasyonumuz içerisinde 5 farklı branş var özellikle geleneksel atlı sporlarımıza katılım yoğun. İlginin artması bizim adımıza sevindirici” dedi. Müsabakalar ödül töreninin ardından sona erdi.