Tabancayla ateş eden 2 kişi yakalandı
Kayseri'de kuru sıkı tabancayla ateş ederek çevreye rahatsızlık veren 34 adet suç kaydı bulunan şahıs ve 15 yaşındaki çocuk yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin “Mimsin Şirintepe Mahallesinde Güpegündüz Ateş Ediliyor” konulu paylaşım ile alakalı olarak yapılan 66 saatlik kamera inceleme çalışmaları neticesinde; Hakkında toplam 34 adet suç kaydı bulunan M.A. (19) isimli şahıs ve M.P. (15) isimli yaşı küçük çocuk yakalandı. Suça konu 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirilerek M.A. ve M.P isimli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.