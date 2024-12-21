Bakan Kurum açıkladı: Kayseri için kentsel dönüşüm kira desteği kaç TL oldu?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Kayseri dahil diğer şehirlerde kentsel dönüşüm kira desteğinin artırıldığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kira desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.
Bakan Kurum, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; Kayseri'nin de içinde olduğu diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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