Baki Ersoy'dan Erciyes Anadolu Holding'e övgü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Erciyes Anadolu Holding ile ilgili, "Liyakatli bir yönetimle nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğüne hep birlikte tanık olduk" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuşma yaparak, "Cumhurbaşkanı Yardımcımızın sunumu, devletimizin hedeflerine ulaşmada izlediği politikaların önemini bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hızlı karar alma mekanizmaları sayesinde stratejik hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Dijital dönüşümden savunma sanayine, ekonomik kalkınmadan uluslararası yatırımlara kadar geniş bir alanda elde edilen başarılar, bu çalışmaların sonuçlarını ortaya koymaktadır. Dijital dönüşüm noktasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin ’Dijital Türkiye’ vizyonu çerçevesinde yaptığı çalışmalar, çağın gerekliliklerine uygun bir altyapı oluşturmamızı sağlamıştır. 66 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişiminde devrim niteliğindedir. Türkiye’nin Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu’nda 10. sıraya yerleşmesi, bu başarının uluslararası bir ölçekte tescilidir. Savunma sanayimizdeki ilerlemeler, yerli ve millî üretime dayalı güçlü bir altyapı oluşturduğumuzu göstermektedir. İHA ve SİHA teknolojilerimiz, dünyanın önde gelen savunma sistemleri arasında yer almakta, savunma ihracatında 11. sıraya yükselmemiz bu alandaki başarımızı taçlandırmaktadır. Adını Sayın Genel Başkanımız Lider Devlet Bahçeli’nin vermiş olduğu; Milli Muharip Uçağımız KAAN, HÜRJET ve GÖKBEY gibi projelerimizle havacılık alanında da öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin 270 milyar doları aşan uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize kazandırmış olması, ekonomimizin uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman haline geldiğinin kanıtıdır. Bu yatırımların özellikle Ar-Ge, ihracat ve istihdam üzerindeki etkileri, sürdürülebilir kalkınmamıza büyük katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin gençlere yönelik staj programları ve eğitim projeleri, ülkemizin gelecekteki insan kaynağı potansiyelini geliştirmek açısından önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın manevi rehberlik faaliyetleri ve uluslararası platformlardaki çalışmaları, ülkemizin değerlerini koruma ve yayma açısından kritik bir misyon üstlenmektedir" dedi.

"Bu yapının liyakatli bir yönetimle nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğüne hep birlikte tanık olduk"

Erciyes Anadolu Holding’e değinen Bakir Ersoy, "Kayseri’nin en önemli ekonomik aktörlerinden biri olan TMSF’ye bağlı olan Erciyes Anadolu Holding’in başarılarına temas etmek istiyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Boydak Holding’ten devralınan bu yapının liyakatli bir yönetimle nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğüne hep birlikte tanık olduk. Bunu aslında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, şunun için dile getiriyorum; ilk devralındığında Kayseri’de, seçim bölgemde, bu çok önemli olan şirketler grubunun nasıl yönetileceği ile ilgili kendi içimizde endişeler yaşamaktaydık. Ancak o günden bugüne baktığımızda, rakamlara baktığımızda, kaldı ki Kayseri sanayisi için çok önemli bir yer teşkil ediyor. 2016 yılından bugüne holdingin cirosu yüzde 750 büyüyerek 56 milyar liraya, faaliyet kârı ise yüzde bin 80 artarak 7,7 milyar liraya ulaşmıştır. İhracatın 395 milyon dolardan 571 milyon dolara yükselmesi, ithalatın ise 430 milyon dolardan 241 milyon dolara düşmesi, holdingin doğru yönetimle ne denli büyük bir başarı elde ettiğini göstermektedir. Holding, toplamda 12 bin 500 çalışanıyla Kayseri ve bölgenin en önemli istihdam kapılarından bir tanesi haline gelmiştir ve bunun yanında, mevcut çalışanlar, emekçilerimiz mağdur edilmeyerek haklarının korunması ve bu hakların üzerine konulmasını da çok önemsiyoruz. Kayyumdan sonra yurt içinde 400 yeni bayii açılmış, toplam bayii sayısı bin 800 olmuştur. Yurt dışında ise açılan 100 yeni bayilikle toplam bayii sayısı 400’e ulaşmıştır. Bunları biz, hakikaten bölgenin bir milletvekili olarak takdir ediyoruz ve memnuniyetimizi dile getirmek istiyorum. Holding sadece ekonomik başarılarıyla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek teşkil etmektedir. Özellikle deprem felaketleri sırasında kurulan aşevleri, köy okullarına kazandırılan kütüphaneler, 110 okula teslim edilen beceri atölyeleri ve Kayseri Polis Özel Harekât Binası’nın baştan sona yenilenmesi, bu çalışmaların sadece ekonomik değil toplumsal fayda odaklı olduğunu göstermektedir. Kayseri’de ve yurt dışında açılan yeni bayiler, ihracata ve yerel ekonomiye katkı sağlarken, enerji yatırımlarıyla elde edilen başarılar da dikkat çekicidir. Örneğin, 2019’da başlanan yenilenebilir enerji yatırımları, 2021’de tamamlanmış ve kısa sürede 320 milyon dolarlık yatırımla 478 milyon dolara satılmış ve hazineye çok ciddi bir katkı sağlamıştır. Son olarak, Erciyes Anadolu Holding’in, şehrimizin en büyük marka değeri olan Kayserispor’a sağladığı sponsorluklar ve stadyuma verdiği destekler, sosyal alandaki katkıların başka bir boyutudur. Holding, son 7 yılda Kayserispor’a; Hes Kablo, Bellona Mobilya ve Mondihome ile isim sponsoru, RHG Enerji ile stadyuma isim sponsoru, İstikbal Mobilya ile de forma göğüs sponsoru olmuştur. Hem ekonomik hem de sosyal fayda sağlayan bu tarz projelerin ülkemizin kalkınmasında örnek alınması gerektiğine inanıyor ve bu liyakatli yönetimlerinden dolayı başta TMSF Başkanımız Fatin Rüştü Karakaş olmak üzere, CEO’muz olan Alpaslan Baki Ertekin ve tüm emekli kardeşlerimize bu manada şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.