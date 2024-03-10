Bardakçı Vakfı, Ramazan ayını iaşe yardımıyla karşılıyor



Kaynar Ailesi'nden Ali, Bekir ve Rabiye Kaynar'ın maddi ve manevi desteğiyle hizmetlerine devam eden Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Ramazan ayı erzak dağıtımını Bünyan İlçesine bağlı Tuzhisar Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve sayın Büyüktuzhisar Mahallesi muhtarı Dursun Köse nezaretinde, vakıf tarafından hazırlanan iaşe paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Başkanlığını Ali Kaynar'ın yaptığı Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı adına yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Başkan Yardımcısı Ömer Beydüz, Bardakçı Vakfının kuruluş değerinin yardımlaşma ve dayanışma amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak olduğunu belirterek, engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye ve üniversite öğrencilerine burs desteği verdiklerini ifade etti.