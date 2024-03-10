Bardakçı Vakfı, Ramazan ayını iaşe yardımıyla karşılıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Ramzan ayını, ihtiyaç sahibi ailelere iaşe yardımı yaparak karşıladı.

Bardakçı Vakfı, Ramazan ayını iaşe yardımıyla karşılıyor
Kayseri GündemEditör


Kaynar Ailesi'nden Ali, Bekir ve Rabiye Kaynar'ın maddi ve manevi desteğiyle hizmetlerine devam eden  Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Ramazan ayı erzak dağıtımını Bünyan İlçesine bağlı Tuzhisar Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve sayın Büyüktuzhisar Mahallesi muhtarı Dursun Köse nezaretinde, vakıf tarafından hazırlanan iaşe paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Başkanlığını Ali Kaynar'ın yaptığı Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı adına yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Başkan Yardımcısı Ömer Beydüz, Bardakçı Vakfının kuruluş değerinin yardımlaşma ve dayanışma amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak olduğunu belirterek, engelli bireylere akülü tekerlekli sandalye ve üniversite öğrencilerine burs desteği verdiklerini ifade etti.

Bardakçı Vakfı, Ramazan ayını iaşe yardımıyla karşılıyorBardakçı Vakfı, Ramazan ayını iaşe yardımıyla karşılıyor

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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