Başkan Ali Çamlı: '3 silerler 6 alırız'

 Kayserispor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'u1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, 'Bizde puan çok. Onlar 3 siler biz altı alırız' dedi.

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  • 03.12.2023 19:13
  • Güncelleme: 03.12.2023 19:13
Başkan Ali Çamlı: '3 silerler 6 alırız'

Kayserispor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor’u1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Başkan Ali Çamlı açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin sahaya koyduğu futbolun kimlik kazandığını söyleyen Çamlı, "Öncelikte Trabzonspor yöneticilerine ve taraftarına teşekkür ediyorum. Lig uzun bir maraton 1 maç daha kazandık. Çok abartacak bir şey yok ama benim çok sevindiğim bir şey var seyir zevki yüksek bir maç oldu. İki takımı da yürekten tebrik ediyorum. Biz Anadolu’da yeşermeye çalışıyoruz. Trabzonspor’u tartışmaya gerek yok. İki takımı da Fair-Play mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ellerinden gelen desteği veriyorlar. Galibiyeti bu üçlüye armağan ediyorum. Bu deplasmanda bizi yalnız bırakmayan Mustafa Yalçın başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Türk Futboluna yön verenlere ve paydaşlarına seslenmek istiyorum; gelin bu işi şölene çevirelim. Bundan başka zevkimiz yok. Kayseri şehrine bakıyorum, Kayserispor’dan başka şehrin heyecan yaşayacağı bir olgu yok.  Bizde puan çok; kafanızı yormayın, 3 silerler 6 alırız” dedi.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN: TEBRİK EDİYORUM

Müsabaka sonrası söz alan Mustafa Yalçın ise, “Hocamı ve takımımızı tebrik ediyorum. Maç fazlasıyla da olsa puan cetvelinde 3’üncü sıraya yükseldiler” diye konuştu.

1ha

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