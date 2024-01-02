Başkan Büyükkılıç: 'Çarşımız estetik dokunuşumuz ile yeni çehresine kavuştu'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin önemli ticaret merkezleri arasında yer alan çarşı içerisinde, estetik yapıyı modernize edip ferah ve kullanışlı bir ortam oluşturmak amacıyla çarşı cephe ve zemin düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi.

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  • 02.01.2024 11:01
  • Güncelleme: 02.01.2024 16:04
Başkan Büyükkılıç: 'Çarşımız estetik dokunuşumuz ile yeni çehresine kavuştu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin önemli ticaret merkezleri arasında yer alan çarşı içerisinde, estetik yapıyı modernize edip ferah ve kullanışlı bir ortam oluşturmak amacıyla çarşı cephe ve zemin düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kent merkezindeki devam eden cephe düzenleme faaliyetleri ile kentin altyapı ve imar çalışmalarının yanı sıra estetik olarak vitrinini de güzelleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kentin estetik yapısını güzelleştirecek çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Kayseri’nin köklü ve önemli ticaret merkezlerinden çarşının modernize edilerek cazibesini artırmaya yönelik çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç; "Geçmişten günümüze Kayseri’mizin ticaret merkezi olan çarşımız Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeniden modernize edildi. Çarşımız estetik dokunuşumuz ile yeni çehresine kavuştu” dedi. 35 milyon 247 bin 816 TL maliyet yatırımı olan Cumhuriyet Mahallesi Cephe ve Meydan Düzenlemesi projesi çerçevesinde, çarşı içerisinde bulunan her bir binanın dikkatle incelendiğini belirten Büyükkılıç, çarşının cazibesinin arttırılması ve altyapı ile yapıların ömrünün uzatılmasını amaçladıklarını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 8 bin 200 metrekare zemin, 10 bin ila 15 bin metrekare cephe alanı bulunan çarşı bölgesindeki projede, Millet, Nazmi Toker, Vatan, Kızılay, Mevlevi, Serdar ve Turan caddelerinin siluetlerinin ve zeminlerinin yenileme işlemlerini kapsadığını ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Kayseri’nin çehresini güzelleştiren çalışmalarla faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlatan Büyükkılıç, cephe düzenleme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Cephe ve Meydan Düzenlemesi’nin yanı sıra ilçelerde de bu hizmetlerin devam ettiğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Develi Uzun Çarşısı Cephe Düzenlemesi, İncesu Dükkânları Cephe Düzenlemesi, Hacılar Cephe Düzenlemesi ile Gavremoğlu Konağı çevresi cephe düzenleme faaliyetlerinin de yapıldığını sözlerine ekledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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