Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye Yüzyılı şehirleri olarak hazırız, kararlıyız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

AK Parti’nin ’Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik’ adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı, Ankara’da yeni hizmete açılan AK Parti Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan programda 8 başlıktan oluşan yerel seçim beyannamesini açıkladı. Toplantıya Başkan Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da yer aldığı büyükşehir ve il belediye başkan adayları sahneye davet edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Büyükkılıç ise toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımızın yerel seçim beyannamesinin yer aldığı hitaplarını ilgiyle dinledik. Demokrasimizin temel taşlarından olan yerel yönetimlerin gücü ve önemi tartışılmaz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve gerçek belediyecilik anlayışıyla Türkiye Yüzyılı şehirleri olarak hazırız, kararlıyız” ifadelerini kullandı.