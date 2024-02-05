Başkan Büyükkılıç, Köşk Sosyete esnafıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri esnafı ve vatandaşı ile kucaklaşmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Köşk Sosyete Pazarı esnafı ile buluşarak esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

Kayseri’de, gönül belediyeciliği ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sürekli olarak bir araya gelmeye devam ediyor.

Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşları karanfillerle karşıladı.

Kayseri’de hizmet veren alışveriş merkezlerinden Köşk Sosyete Pazarı’na ziyarette bulunan Büyükkılıç, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları karanfiller ile karşılayarak onlarla sohbet etti, talep, görüş ve önerilerini dinledi. Dükkânları tek tek ziyaret eden ve karşılaştığı herkesle görüşmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç’a ilgi yoğun oldu.

Alışverişe ortak olan Büyükkılıç’tan hayırlı işler temennisi

Köşk Sosyete Pazarı esnaf ile tek tek görüşen ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, alışverişe ortak olarak pazarlık yaptı, yardımcı oldu. Esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çekinerek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara sinema filmi bileti hediye etti.

Vatandaşlar ve esnaf da Büyükkılıç’a hizmetleri ve ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç ise esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Büyükkılıç’ın ziyaretinde, Köşk ve Talas Sosyete Pazarları Yöneticisi İsa Gün de Başkan Büyükkılıç’a eşlik etti.