Başkan Büyükkılıç'tan Enerji Verimliliği Haftası Mesajı: 'Verimlilik Üretimde Başlar'

Büyükkılıç, enerji verimliliğinin aslında üretimin başlangıcında başlaması gerektiğine dikkat çekerek, Kayseri’nin temiz ve yenilenebilir enerji projelerine öncülük ettiğini belirtti. “Artık dünyamızda yenilenebilir enerji kaynakları ile gerçekleştirilmekte olan rüzgar ve güneş enerjisi santralleri gibi projelerle temiz enerjiye yöneliyoruz,” diyen başkan, Kayseri’nin bu alanda söz sahibi olmasına duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’de büyük şehirler tarafından ilk kez toplu ulaşımda kullanılmak üzere Rüzgar Enerjisi Santrali projesinin hayata geçirilmesini de özel olarak vurgulayan Büyükkılıç, “Bu yıl Enerji Verimliliği Haftası’nı daha özgüvenli bir şekilde karşılıyoruz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda RES projemiz kapsamında ilk türbini kurduk. Bu proje ile ulaşım araçlarımızın tüm elektrik ihtiyacını karşılayacağız,” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) için Güneş Enerji Santrali projeleri geliştirdiğini hatırlatan Büyükkılıç, bu çalışmalar sayesinde milyonlarca lira tasarruf sağlandığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç mesajında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne uygun hareket ettiklerinin altını çizerek; "Enerji tasarrufu insan hayatını sürdürülebilir kılmanın temel unsurlarından biridir," dedi ve herkesin bireysel olarak da tasarruf etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Son olarak, tüm vatandaşların bu hafta boyunca enerji verimliliğine dair bilinçlenmelerini isteyen Başkan Büyükkılıç, herkesin bu konuda üzerine düşeni yapmasını talep ederek; "Enerji Verimliliği Haftası'nın herkese hayırlar getirmesini temenni ediyorum," diyerek mesajını sonlandırdı.