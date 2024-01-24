Başkan Büyükkılıç, Üniversite Hastanesi'nde başlatılan çalışmaları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi tarafından Üniversite Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Üniversite Hastanesi'nde başlatılan çalışmaları inceledi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi tarafından Üniversite Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi tüm imkânlarıyla her zaman şehrimizin hizmetinde” dedi.

Başkan Büyükkılıç, sağlık hizmetlerinin daha konforlu ve modern ortamda gerçekleşmesi için gayret ettiklerini ifade ederek; "Üniversite Hastanesi Ana Girişinde ve Poliklinikler kısmında yenileme çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız tamamlandığında, vatandaşlarımızın aldıkları ve buradaki sağlık çalışanlarımızın da verdiği sağlık hizmetleri artık çok daha konforlu ve modern bir ortamda gerçekleşmiş olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Üniversite Hastanesi'nde başlatılan çalışmaları inceledi
Başkan Büyükkılıç, Üniversite Hastanesi'nde başlatılan çalışmaları inceledi
Başkan Büyükkılıç, Üniversite Hastanesi'nde başlatılan çalışmaları inceledi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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