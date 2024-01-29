Sömestr Tatil Şenliği'nde minikler çok eğlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından sömestr tatilinde çocuklar için düzenlenen ‘Tatil Şenliği’ eğlence dolu geçti. Minikler, Büyükşehir’in düzenlediği yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi gibi etkinliklerle eğlenceli günler geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) sosyal ve kültürel anlamda da birçok etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda, KAYMEK tarafından okulları yarıyıl tatili olan çocukların eğlenerek öğrenmesi için tatil şenliği organize edildi. Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde saat 10.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilen tatil şenliğinde yarışmalar, sihirbaz gösterileri, workshop, mini konser, maskot, yüz boyama, Hacivat Karagöz, bubble show, sosis balon gösterimi ve sürpriz hediyeler gibi renkli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şenlikteki etkinliklerle çok eğlenen minikler, şenliği çok sevdiklerini söylerken, veliler ise sömestr tatilinde böyle bir etkinlik olduğu için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

“Karne Hediyesi Büyükşehir KAYMEK’ten Oldu”

KAYMEK’te eğitmen olarak görev yapan Esra Berbero, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde KAYMEK Çocuk Şenliği yaptıklarını ifade ederek, “Çocuklarımızın sömestr tatilini dolu dolu geçirmeleri adına karne hediyesi KAYMEK’ten oldu. Çocuk Şenliği düzenledik. Rengarek, cıvıl cıvıl şu an. Velilerimizde çok mutlu, çocuklarımız da çok mutlu. Pek çok etkinliğe yer verdik. Geleceğimiz çocuklarımız çünkü. Onların mutlu olması bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

“Memduh Bey’e ve KAYMEK Ekibine Çok Teşekkür Ediyorum”

Çocuklarının KAYMEK tatil şenliğinde çok mutlu olduğunu kaydeden İkbal Mutlu da, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu etkinlik için teşekkür ederek, “Çocuklarımız KAYMEK etkinliği sayesinde çok mutlu oldular. Eğlendiler, resim yaptılar, yüz boyamaları yaptılar. Çocuklarımız çok eğlendi. Onların sayesinde bizlere de çok değişiklik oluyor. Memduh Bey’e ve KAYMEK ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediyesi’nin Her Yaptığını Seviyoruz”

Mehmet Kaplan ise “Burayı görünce mutlu olduk. Çocuklar için çok güzel olmuş. Önemli olan çocukların sevinmesi. Büyükşehir Belediyesi’nin her yaptığını seviyoruz. Başkanımız Memduh Bey’e saygılarımızı iletiyoruz. Çocuklarımıza bu tarz şeyler düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz. Yeniden aday olmuş, Allah yardımcısı olsun. Yolu açık olsun. Her zaman onun yanındayız” ifadelerini kullandı.

Ailelerin sömestr tatilinde çocukları götüreceği yerlerin kısıtlı olduğunu dile getiren Seda Dalkıran da “Çocuklarımızı eğlendirmeye getirdik. Kış günü malum dışarıya çıkaramadığımız için. Yüz boyaması yaptırdık. Belediyeye teşekkür ediyorum. Destek veriyorum. Ailelerin sömestr tatilinde çocukları götüreceği yerler kısıtlı. O yüzden çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.