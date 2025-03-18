Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploması iptal edildi
İstanbul Üniversitesi, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Üniversite Yönetim Kurulu, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapıldığı tespit edilen kişilerle ilgili 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçesiyle bu kararı aldı.
Yasal Süreç Devam Ediyor
Üniversite, alınan kararın dayanaklarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) ilettiğini açıkladı. Ayrıca, tüm fakültelerdeki yatay geçiş işlemlerine yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve yasal sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.