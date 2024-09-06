Başkan Özdoğan'dan öğrencilere moral etkinlikleri

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala, öğrencilere moral vermek amacıyla çeşitli motivasyon programları düzenlediklerini söyledi. Başkan Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin hem spor yaparak, hem de eğlenerek keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

Başkan Özdoğan'dan öğrencilere moral etkinlikleri
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala, öğrencilere moral vermek amacıyla çeşitli motivasyon programları düzenlediklerini söyledi. Başkan Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin hem spor yaparak, hem de eğlenerek keyifli vakit geçirdiklerini belirtti.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala, öğrencilere moral vermek amacıyla Hacılar Belediyesi, Spor A.Ş. ile ortaklaşa yaptığı çeşitli motivasyon programlarıyla etkinlikler gerçekleştiriyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, etkinliklerin yeni eğitim ve öğretim yılına sayılı günler kala, öğrencilere moral vermek amacıyla çeşitli motivasyon programları şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Başkan Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikle ilgili, "2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nda Spor A.Ş. ile iş birliği yaparak, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik moral ve motivasyon programı düzenledik. Spor A.Ş.’nin Hacılar’daki etkinlikleri kapsamında, gençlerimiz ve çocuklarımız birbirinden farklı sportif oyun alanları ve sahne gösterileriyle eğlenceli zaman geçirdiler. Voleybol, okçuluk, canlı langırt, tırmanma duvarı, slot car, şişme yıkım oyunu, şişme basketbol ve futbol dartı gibi aktivitelerle nitelikli zaman geçirdiler" dedi.

Başkan Özdoğan, "Okulların 9 Eylül’de açılacak olması nedeniyle özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için bir moral etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın anneleriyle ve kardeşleriyle hoşça vakit geçirmeleri için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Spor A.Ş. bu konuda ciddi destek sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve Spor A.Ş. ekibine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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