Başkan Özer 'Öğretmenlerin öfke kontrolünü sağlaması önemli'

Anadolu Eğitim Kurumu Çalışanları Sendikası Kayseri İl Başkanı Gökhan Özer Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında “Sivil Toplum” programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Öğretmenlerin öfke kontrolünü sağlaması gerektiğini belirten Özer, “Öğretmenlerin de öfke kontrolünü sağlaması önemlidir. Öfke kontrolüne yönelik eğitimler alması gerekiyor. Bu gerçekten zor bir süreç. İyi bir şey yapmaya çalışırken, bazen “Bir gül bahçesi yapayım” diye düşünürsünüz, ancak bir zakkum ağacı dikersiniz. O ağacın kökünün zehirli olduğu söylenir. Bu konuda kesin bilgiye sahip değilim, fakat birisi o ağacı alıp zehirlenebilir. Sonuçta, o gül bahçesi, harâ olur. Eğer bir çocuğun okul şevkini kırarsak, sonrasında ne yaparsak yapalım, hiçbir şey fayda etmez. Genel olarak, birçok problem çözme yöntemi vardır. Bizler de bu konuda doktora derslerini aldık, kitapları inceledik. Birçok yöntemle problemleri çözmek mümkündür. Eğer problem çözme yöntemleri doğru şekilde uygulanırsa, biz zaten uyarılar ve ricalarla durumu çözebiliriz. Unutmayalım, şiddet; öğretmenden öğrenciye, eşten diğer eşe, babadan çocuğa, çocuktan babaya, hayvandan insana ve insandan doğaya kadar her alanda karşımıza çıkabilir. Bu konuda konuşmamız ve gerekli önlemleri almamız gerekiyor” diye konuştu.

‘OKULLARDA FİZİKSEL VE ÇEVRESEL DEĞİŞİKLİKLER GEREKLİ’

Eğitim kurumlarındaki fiziksel koşulların iyileştirilmesi gerektiğini belirten Özer, ‘’Ben olsam öğretmen odalarını uzay üssüne çeviririm. Öğretmeni en rahat, en konforlu, en verimli ve en mutlu hale getirecek öğretmen odaları dizayn etmek gerekiyor. Sınıflar, çoğu okulda çok eski, yenilenmesi lazım. Çocukların da böyle rahat koltuklarda oturmaya hakkı var. Çünkü masa ve sandalyede bir sistem artık işlemiyor. Çocuğu okulda konforlu hale getirmek lazım, fiziki olarak’’ şeklinde konuştu.

Okul güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Özer, “Okullara giriş çıkışları çok iyi denetlemek gerekiyor. Okul yöneticileri turnike yaptırıyor, bin lira para istiyor. Parayı verenler turnikeden geçiyor, diğerleri sıradan olarak geçiyor. Çünkü bir banko koyulmuş, ilk haberi okuduğunda öfkeleniyorsun, ancak velileri dinleyince başka bir açıdan bakıyorsun. Veliler; Bu okula her türlü maddeci, kavgacı kişi giriyordu, şimdi ise bu turnikelerle çocuklar okula giriyor sadece diye bize belirtiyorlar’’ ifadelerini kullandı.