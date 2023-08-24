Başkan Öztürk'ten engelli vatandaşa araç desteği

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı tarafından hibe edilen motorlu engelli aracını Mehmet Küçük'e hediye etti.

PAYLAŞ
  • 24.08.2023 18:55
  • Güncelleme: 24.08.2023 18:55
Başkan Öztürk'ten engelli vatandaşa araç desteği

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, geçtiğimiz günlerde bir düğün vesilesi ile Çamlıca Mahallesi’nde oturan Mehmet Küçük isimli vatandaşın engelli aracına ihtiyacı olduğunu öğrendi. Öztürk, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı tarafından hibe edilen motorlu engelli aracını Mehmet Küçük’e hediye etti. Aracı teslim etmek için Çamlıca Mahallesi’ne giden Başkan Esat Öztürk burada yaptığı konuşmada, “Engelli Dostu Yahyalı Belediyesi olarak bugün Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet kardeşimize akülü engelli aracını teslim ediyoruz. Buradan Kayserispor Başkanımız Ali Çamlı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geçen günlerde düğün vesilesi ile Çamlıca Mahallesi’ne geldiğimizde Mehmet Küçük kardeşimiz araç ihtiyacını öğrendik. Yoğunluğumuz nedeniyle 1 hafta gecikmeli de olsa aracımızı bugün teslim ediyoruz. Kendisinin duasını almak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Avustralya’dan bir TIR yardım malzemesi geldiğini, ihtiyacı olan vatandaşların ise belediye ile iletişime geçmelerini isteyen Öztürk, “Bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyoruz. Bugün Avustralya’dan bir TIR yardım malzemesi geldi. İçinde farklı ürünlerin olduğu bu ürünleri mahallelerimizi de dağıtacağız. Yine Avustralya’dan engelli araçlarımız gelecek. Eğer ihtiyacı olan vatandaşımız varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Belediyemizin 611 3007 nolu sabit hattından bizi arayarak isimlerini bize ulaştırsınlar. Biz bu işin öncülüğünü yaparak iş adamlarımızı destek konusunda harekete geçiriyoruz. Bize gelen talepler doğrultusunda biz istemesini biliyoruz, sağ olsun hayırseverlerimizde vermesini biliyor” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Afrikalı heyetten MÜSİAD Kayseri'ye ziyaret

Afrikalı heyetten MÜSİAD Kayseri'ye ziyaret

Kayseri'de yazlık buğday üretimi geleneği sürüyor

Kayseri'de yazlık buğday üretimi geleneği sürüyor

'Kumsmall'ın konsept mağazasında ürünler 3-4 kat indirimli'

'Kumsmall'ın konsept mağazasında ürünler 3-4 kat indirimli'

30 Ağustos için 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği düzenlenecek

30 Ağustos için 'Zafere Pedallıyoruz' etkinliği düzenlenecek

Kuruköprü'ye şık sosyal tesis

Kuruköprü'ye şık sosyal tesis

Kuruköprü sosyal tesiste sona gelindi

Kuruköprü sosyal tesiste sona gelindi

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da gündem transfer yasağı

Kayserispor’da gündem transfer yasağı

Kayseri semt pazarı fiyatları | 24.08.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 24.08.2023

DAHA FAZLA
Başkan Öztürk'ten engelli vatandaşa araç desteği

Başkan Öztürk'ten engelli vatandaşa araç desteği

KAYÜ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda Bal Hasadı Yapıldı

KAYÜ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulunda Bal Hasadı Yapıldı

Öğrenciler tarihi okulda İngilizce öğreniyor

Öğrenciler tarihi okulda İngilizce öğreniyor

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde asfalt çalışması yapıyor

Bünyan'da bozuk yollar düzenleniyor

Bünyan'da bozuk yollar düzenleniyor