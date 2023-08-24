Başkan Öztürk'ten engelli vatandaşa araç desteği

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, geçtiğimiz günlerde bir düğün vesilesi ile Çamlıca Mahallesi’nde oturan Mehmet Küçük isimli vatandaşın engelli aracına ihtiyacı olduğunu öğrendi. Öztürk, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı tarafından hibe edilen motorlu engelli aracını Mehmet Küçük’e hediye etti. Aracı teslim etmek için Çamlıca Mahallesi’ne giden Başkan Esat Öztürk burada yaptığı konuşmada, “Engelli Dostu Yahyalı Belediyesi olarak bugün Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet kardeşimize akülü engelli aracını teslim ediyoruz. Buradan Kayserispor Başkanımız Ali Çamlı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geçen günlerde düğün vesilesi ile Çamlıca Mahallesi’ne geldiğimizde Mehmet Küçük kardeşimiz araç ihtiyacını öğrendik. Yoğunluğumuz nedeniyle 1 hafta gecikmeli de olsa aracımızı bugün teslim ediyoruz. Kendisinin duasını almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Avustralya’dan bir TIR yardım malzemesi geldiğini, ihtiyacı olan vatandaşların ise belediye ile iletişime geçmelerini isteyen Öztürk, “Bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyoruz. Bugün Avustralya’dan bir TIR yardım malzemesi geldi. İçinde farklı ürünlerin olduğu bu ürünleri mahallelerimizi de dağıtacağız. Yine Avustralya’dan engelli araçlarımız gelecek. Eğer ihtiyacı olan vatandaşımız varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Belediyemizin 611 3007 nolu sabit hattından bizi arayarak isimlerini bize ulaştırsınlar. Biz bu işin öncülüğünü yaparak iş adamlarımızı destek konusunda harekete geçiriyoruz. Bize gelen talepler doğrultusunda biz istemesini biliyoruz, sağ olsun hayırseverlerimizde vermesini biliyor” ifadelerini kullandı.