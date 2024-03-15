Başkan Palancıoğlu projelerini tanıtacak
Melikgazi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlıu, yeni projelerini düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlıu, yeni projelerini düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak.
’Yeni rekor hizmetler için Melikgazi’de hazırız, kararlıyız’ mottosuyla tanıtım toplantısı düzenleyecek olan Melikgazi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Melikgazi için hazırladıkları projeleri tanıtacak.
20 Mart Çarşamba günü yapılacak olan toplantı, saat 17.00’de başlayacak.