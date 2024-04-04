Başkan Palancıoğlu: Vatandaşın bize mesajını gayet net bir şekilde aldık

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yeniden seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yerel seçimlerin ardından mazbatasını alarak yeni 5 yıl için görevine başladı. Mazbatasını alan Başkan Palancıoğlu, “Vatandaşın bizlere olan mesajını gayet net bir şekilde aldık. Buradan mesaj alındı diyorum. Cumhurbaşkanımızda bu çerçevede hem programı değerlendireceklerini hem de sorunun farkında olduğunu, mesajı aldığını ve gerekli çalışmaları yapacağımızı aksi takdirde kan kaybedeceğimizi izah etti” dedi.

Başkan Palancıoğlu, mazbatasını Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ile Melikgazi 1. Seçim Kurulu Başkanı Adem Çakmak’tan aldı.

Yerel seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Palancıoğlu, "Yüksek Seçim Kurulu Müdürümüz değerli Bünyamin Altuntaş’a, 1. Seçim Kurulu Başkanımız değerli Adem Çakmak Beye, 2. Seçim Kurulu Başkanımız Kemal Ulu Bey’e, 3. Seçim Kurulu Başkanımız Aslıhan Beydilli Kınık Hanım’a ve tüm adliye çalışanlarımıza seçim sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarımız hayırlı ve uğurlu olsun. İkinci dönemde yeniden Melikgazi’de yolumuza devam edeceğiz inşallah. Yeni seçilen meclis üyelerimizle ilçemize en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Mazbatayı aldıktan sonra parti rozetimizi çıkartarak bütün partili arkadaşlarla, el ele, uyum içinde Melikgazi’mize 5 yıl boyunca hizmet edeceğiz. Bize destek veren milletvekillerimiz, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız ve halkımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu süre zarfında bir ayağımız Ankara’da olacak. 5 yıl için size vaat etmiş olduğumuz projelerimizi Melikgazi’mizde hayata geçirmek için Ankara’da da işlerimizin takipçisi olacağız. Bizim birçok projemiz Türkiye’ye örnek olacak nitelikte vizyon projeler. Bu projelerimizden inşallah hemşerilerimiz en iyi şekilde istifade edecekler. Bugün yeni görevlerine başlayacak olan meclis üyelerimize de teşekkür eder, yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni ederim. Kendileri ile birlik ve beraberlik içerisinde ilimize, ilçemize ve ülkemize hizmet edeceğiz. Yeni seçilen meclis üyelerimize de görevlerinde başarılar diliyorum. Geçtiğimiz dönem bizimle yol yürüyen ama şimdi aramızdan ayrılan meclis üyelerimize de hizmetleri ve emekleri için teşekkür ederim" dedi.