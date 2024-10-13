Başkan Yalçın, özel kütüphanesindeki Kayseri ile ilgili 100 eseri Kitap Fuarında sergiliyor

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşucak.

Kitaplara olan ilgisini standlara da gösterdiğini İfade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, " Talas belediyesi olarak stand açtık. Osmanlı kültür sokağını sergilemeye çalıştık. Aynı zamanda misafirlerimiz çayını kahvesini içebilmesi adına sohbet köşesi oluşturduk. 100'e yakın sadece Kayseri ile alakalı kendi özel kütüphanemde bulunan kitapları burada sergiledim.Diğer taraftan da Talas Belediyesi olarak bastığımız kitapları da standlarımızda teşhir ediyoruz " şeklinde konuştu.