BBP’li Cengiz Göksün: “Felahiye, şehrimizin en geri kalmış ilçelerinden bir tanesi”

Göç durursa kalkınma başlar ki kalkınma da kentten değil, köylerden başlar” dedi.

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Genel Sekreteri Cengiz Göksun, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

‘GENÇLERİMİZ, AKŞAMLARI ETRAFA SAVRULUYOR’

Mevcut yerel yönetimlerin kurmuş olduğu gençlik merkezlerinin kapsamlı eğitimler verdiğini ancak merkezlerin çalışma saatlerinin uzatılması gerektiğini savunan Göksun, “Merkezler akşam 5’e kadar çalışıyor, 5 sonrasında gençlerimiz etrafa savruluyor. Gençlik merkezlerimizdeki faaliyetleri 3 vardiya şeklinde yapmalıyız, en azından gece yarısına kadar açık tutalım ki gençlerimizi muhafaza edebilelim. Gençlerimizi kafelerden kurtarıp eğitime odaklanmalarını sağlayalım. Bizler yerel yönetimleri aldığımızda yapacağımız ilk projelerden birisi de bu olacak”” şeklinde konuştu.

İstihdam edilemeyen ciddi oranda üniversite mezunu olduğunu ve bu hususta hükümetin yapacağı faaliyet, projelerin yanı sıra yerel yönetimlere de görev düştüğünü belirten Göksün, “Yerel yönetimler en azından küçük ölçekli sanayi siteleri kurarak gençleri istihdam ettirebilir ki bunlar ekstrem işlerden ziyade insana dokunma projeleridir” dedi.

‘KALKINMA İLK OLARAK KÖYLERDEN BAŞLAR’

Çevre ilçeler ve köylerden kente yapılan göçün durdurulması adına kalkınma vurgusu yapan ve ekonomik kalkınmanın kentlerden değil, köylerden başlayarak sağlanabileceğini ifade eden Göksun; Felahiye’deki eksiklikleri de örnek göstererek, “Felahiye, Kayseri’nin en geri kalmış ilçelerinden bir tanesi. Hayvan üreticilerine ve gençlere verilecek desteklerle göçü durdurabilir, nüfusu o bölgede tutabiliriz. Tarımdan, hayvancılıktan elde edilen ürünlerin belediye tarafından alım garantisi verilebilir. Eğer ki gençlerin istihdam edilmesinde başarılı olunursa kente olan göçü büyük oranda azaltmış oluruz” ifadelerini kullandı.