Bir bayram klasiği: Firari kurbanlar

Kesime götürülürken sahibinin elinden kaçan kurban vatandaşları uğraştırdı. Kurbanın yakalanmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

PAYLAŞ
  • 28.06.2023 12:53
  • Güncelleme: 28.06.2023 12:53
  • 27
Bir bayram klasiği: Firari kurbanlar

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesinde kurbanlık kaçtı. Kurban sahipleri zor anlar yaşadı. Sahibinin elinden kurtulan büyükbaş hayvan mahalleyi birbirine kattı. Vatandaşlar kurbanı yakalayabilmek için halat yöntemini de denedi. Bazı vatandaşlar panikle kaçarken, kasaplar kaçan kurbanlığı yakalamak için uzun uğraşlar verdi. 

Kurbanı yakalama çabası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Bir diğer kaçan kurbanlık olayı da Melikgazi İlçesine bağlı Konaklar Mahallesinde yaşandı. Sahibinin elinden kurtulan koyun hızla uzaklaştı. Firari koyunun sahibi de yakalamak için peşinde gitti. O anlar kameralara yansıdı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Üzüm: 'Bu bayramda, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyalım'

Üzüm: 'Bu bayramda, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyalım'

Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye akın etti

Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye akın etti

İncesu'da 100 yıllık arefe duası edildi

İncesu'da 100 yıllık arefe duası edildi

AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

Kayserispor'dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

Kayserispor’dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

2
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

3
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

4
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir bayram klasiği: Firari kurbanlar

Bir bayram klasiği: Firari kurbanlar

Garipçe yolunda kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Garipçe yolunda kaza: 2’si ağır 3 yaralı

DAHA FAZLA
Çıkan yangında 6 araç küle döndü

Çıkan yangında 6 araç küle döndü

Bu kurbanda da manzara değişmedi

Bu kurbanda da manzara değişmedi

Bayram öncesi taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Bayram öncesi taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de 'bayram' coşkusu

Kayseri'de 'bayram' coşkusu

Kurban atıklarını parçaları çöpe atmayın, gömün

Kurban atıklarını parçaları çöpe atmayın, gömün