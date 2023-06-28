Bir bayram klasiği: Firari kurbanlar

Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesinde kurbanlık kaçtı. Kurban sahipleri zor anlar yaşadı. Sahibinin elinden kurtulan büyükbaş hayvan mahalleyi birbirine kattı. Vatandaşlar kurbanı yakalayabilmek için halat yöntemini de denedi. Bazı vatandaşlar panikle kaçarken, kasaplar kaçan kurbanlığı yakalamak için uzun uğraşlar verdi.

Kurbanı yakalama çabası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir diğer kaçan kurbanlık olayı da Melikgazi İlçesine bağlı Konaklar Mahallesinde yaşandı. Sahibinin elinden kurtulan koyun hızla uzaklaştı. Firari koyunun sahibi de yakalamak için peşinde gitti. O anlar kameralara yansıdı.