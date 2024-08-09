Bir haftada 275 sürücü kırmızı ışıkta geçti

Kayseri'de trafik ekipleri son bir hafta içerisinde, çeşitli suç ve kural ihlallerinden bin 131 araç ve sürücüye adli, idari işlem uygulandı.

Bir haftada 275 sürücü kırmızı ışıkta geçti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin son bir hafta içerisinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda;
105 sürücüye alkollü araç kullanmak suçundan, 269 sürücüye ehliyetsiz ve geçersiz belgeyle araç kullanmak suçundan, 275 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 391 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçundan, 12 araca abartı egzoz kullanmak suçundan, 18 sürücüye drift yapmak suçundan, 56 sürücüye makas atma suçundan ve 5 sürücüye ise çakar lamba takmak suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Haber Merkezi

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