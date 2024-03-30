Bir haftada üçüncü Motosiklet Kazası
Kayseri'de çığ gibi büyüyen motosiklet sayısından sonra motosiiklet kazaları da arttı. Bir hafta içinde yaşanan ölümlü iki motosiklet kazasından sonra yine bir motosiklete otomobil çarptı.
Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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