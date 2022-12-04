Bu pazarda yok yok

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kurulan bit pazarı, vatandaşın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kıyafetten antikaya, araç parçalarından elektrik aletlerine kadar bulunabilen pazar her kurulduğunda vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

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  • 04.12.2022 11:44
  • Güncelleme: 04.12.2022 14:49
Bu pazarda yok yok
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kurulan bit pazarı, vatandaşın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kıyafetten antikaya, araç parçalarından elektrik aletlerine kadar bulunabilen pazar her kurulduğunda vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İlçede her pazar günü kurulan ’bit pazarı’na vatandaşların ilgisi yoğun. Aradıkları her ürünü bu pazarda bulabilen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelerek alışveriş yapıyor. İkinci el de satılan tezgahlardaki ürünler piyasaya göre fiyatlarının çok uygun olması nedeniyle de vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Vatandaşın burada ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yaptığını kaydeden esnaf Ramazan Çelik, "Vatandaş yoğun. Her türlü aradığınız malzeme bulunuyor. 7 senedir buraya gelirim, yok yok yani. Piyasanın durumu malum, insanlar ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşılamaya çalışıyor. Yiyecek, eşya uygun. Piyasa ile yarı yarıya, bazen daha da düşük. Vatandaş istediği gibi alışveriş yapıyor" dedi.

Vatandaş Burhan Abdioğlu da fiyatların uygun olduğunu ifade ederek, "Alışverişe geldik. İkinci el, üçüncü el, ne bulabilirsek. Kendi ihtiyacımız, evin ihtiyacını buradan gideriyoruz. Fiyatlar piyasaya göre normal" diye konuştu.

"Bu pazarda vatandaş ne ararsa buluyor"

Her türlü ürünün pazarda mevcut olduğunu aktaran esnaf Ramazan Bayrak ise, "Vatandaşın çok yoğun ilgisi var. Çünkü herkes, her ihtiyacını uygun fiyata buluyor. Aklına ne geliyorsa var. Antikadan tut, ayakkabısına, elbisesine, akvaryumuna, kafesine, kapısına, kilidine ne ararsan var. Çarşıda sıfır ürün 100 TL ise burada 25-30 TL’ye alabiliyor vatandaş" ifadelerini kullandı.

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İHA

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