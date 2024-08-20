Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması: 'Türkiye'deki kulüplerden ilgi var'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın gözde oyuncusu Rey Manaj’a gelen transfer tekliflerine ilişkin açıklamada bulunarak, “Rey Manaj’a Türkiye’den 2 büyük kulüpten ufak bir ilgi var. Onlarla görüşüyoruz” dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta maçında 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 2-1 kazandıkları Kayserispor maçını değerlendiren Uygun, “Ligimiz yeniden başladı. Her şey zor. Herkes yeni bir takım kurmaya çalışıyor. Malum Kayserispor’da eldeki kadroyu korumakla beraber transfer yasakları vardı. Bazı zaaflar yaşıyorlardı. Burak Yılmaz gibi çok genç ki Türk futboluna 15 yıl boyunca damgasını vurmuş, çok özel bir futbolcunun antrenörlük deneyiminde ikinci sezonu. İyi bir takıma karşı iyi bir sistemle ve geçiş oyunlarını iyi yapan bir takıma karşı deplasmanda galip gelmek gerçekten bizim adımıza çok mutluluk verici. Malum biz de 17 kişi gitti, yerine 4 arkadaş geldi. Şimdi bugün de bir arkadaş daha akşam uçağıyla geliyor inşallah. Dolayısıyla transfer bitene kadar 2-3 arkadaş daha alacağız. Ligi forse etmek için genel anlamda Sivasspor’un mantalitesini, oyun felsefesini, oyun anlayışını, geçiş oyunlarını, taktik oyunlarını, sistem oyunlarını hepsini yapabilen, iyi bir takımı sevenlerimize Yiğidolara, izleteceğiz inşallah” dedi.

“Suudi Ligi ile görüşmeler sürüyor”

Bir gazetecinin “Takımdan gidecek oyuncu olacak mı?” şeklindeki sorusuna Uygun, “Belki bir iki kişi gitmek isteyebilir. Tabii gelen arkadaşlardan dolayı yabancılar arasında mutsuz olabilecek durumda olanlar olabilir. Puga gibi, Meniq gibi arkadaşlar da ufak bir transfer teklifleri var. Onları da süreç içerisinde değerlendireceğiz. Rey Manaj’a Türkiye’den 2 büyük kulüpten böyle bir ufak bir ilgi var. Onlarla görüşüyoruz. Biz bu arada da Suudi Lig’iyle görüşmeler devam ediyor. İstediğimiz rakamlar olursa o zaman yönetim kurulu değerlendirir. Ama ben kendisi kalacakmış gibi ona en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Antrenman eksiğine rağmen 2 maçta da bize iyi katkıyı sağladı. Dolayısıyla onu da sonrasında değerlendireceğiz” yanıtını verdi.

Uygun son olarak, hafta sonu Eyüpspor ile oynayacakları maçın zor geçeceğini ifade ederek, “Arda Turan kardeşimize yeni antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Kendisi dünya çapında kulüplerimizde oynayarak Türkiye’nin gururu oldu. Çok özel ve kaliteli bir çocuktur. Kendisi de gerçekten Türk futboluna çok güzel hizmetler etmişti. Ona da hayatında başarılar diliyorum. Pendik’le Eyüpspor’un birleşimi, iki kardeş kulüp, iki can kulüp, aynı kişiler tarafından yönetilen kulübün birleşimiyle Eyüpspor şimdi artık hayata geçirildi. Bu Eyüpspor’da birbirinden kaliteli yetenekli birçok bütün futbolcuları bir takımda topladı. O yüzden de iyi bir kadro ve kalitesini yakalamış durumdalar. Son maçında da zaten bunu fazlasıyla gösterdiler. Zor bir maç ama biz yine kendi evimizde, kendi seyircimizle, Allah’ın izniyle inşallah kazanan taraf olup, taraftarımızı mutlu edip en azından milli maç arasına çok güçlü girebilmek adına, yeni gelen arkadaşların da iyi bir performans vermesini sağlamak adına galibiyetlerle kapatmak istiyoruz ki, o süreci daha iyi geçirelim diye” şeklinde konuştu.

Hazırlıklar devam ediyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma ve denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.