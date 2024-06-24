Burak Yılmaz'dan milli takıma destek

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Portekiz karşısında 3-0 mağlup olan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı.

Burak Yılmaz'dan milli takıma destek
Kayseri GündemEditör

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Portekiz karşısında 3-0 mağlup olan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Almanya’da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alan A milli futbol takımına destek mesajı yayınladı. Gruptaki ikinci maçında Portekiz karşısında sahadan 3-0 yenik ayrılan ay yıldızlılara sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Çok genç, potansiyelli, pırıl pırıl bir oyuncu grubuna sahibiz. Hatalar bu oyunun parçası. Gereken dersler çıkarılır. Devam eden turnuvada acımasız eleştiriler kimsenin bir işine yaramayacak. Bizim çocuklara güvenelim, destek olalım."

A Milli futbol takımımız, Çarşamba günü gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak. Ay yıldızlılar, bu maçtan puan veya puanlar ile ayrılması halinde Son 16 Turu’na katılma hakkı elde edecek.

İHA
Kayseri Gündem

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