Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde KAYMEK'ten özel etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden bu zamana kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Büyük Şehir Sanat Galerisi bu kez KAYMEK’e kapılarını araladı. Kadınlar, sanat galerisinde gerçekleşen Soğuk Porselen Hamuru ile Dekoratif Fincan Yapımı’na yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri’nin köklü kültür ve sanat mirasını yaşatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehre kazandırdığı Büyükşehir Sanat Galerisi, sanat dünyasına ilham veren özel projelere ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde KAYMEK tarafından ‘Soğuk Porselen Hamuru İle Dekoratif Fincan Yapımı ve Workshop’ etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak da KAYMEK Sanat Galerisi’ni ziyaret etti. Soyak, etkinliğe katılan kadınlarla sohbet ederek, devamlı açtıkları bu tür kurslara herkesi davet etti.

Soğuk Porselen Hamuru İle Dekoratif Fincan Yapımı Workshop etkinliğine katılan Ebru Çetiner, sanatla uğraşmayı sevdiğini belirterek, “Soğuk porselen hamuruyla kupamıza küçük güller yapacağız. Sanatla uğraşmayı çok seviyorum. Bu aktivite için de özellikle KAYMEK ve belediyemize teşekkür ederim” dedi.

“Bu İşin Duayeni Kayseri’de KAYMEK”

Leyla Kara isimli kursiyer ise “Etkinliğimiz çok keyifli geçiyor, hocamız çok güzel şeyler anlatıyor. Bizim için de çok güzel deneyim oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve KAYMEK hocamıza çok teşekkür ediyorum” derken, KAYMEK’i bu alanda duayen diye nitelendiren Hülya Yaldız da “KAYMEK’in düzenlediği seramik workshop etkinliğine katıldık. Çok merak ettiğim bir alandı. Ben de bir eğitmenim, farklı alanlarda kendimi geliştirmeyi seviyorum. Bu işin duayeni de Kayseri’de KAYMEK, başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza bu eğitimi verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Soğuk porselen hamurundan dekoratif ürünler yapan Dilek Gengeç ise soğuk porselen hamurundan fincan süslemeleri ve kalıplarla renkli ürünler ürettiklerini dile getirerek, çalışma alanlarının çok geniş olduğunu paylaştı. Fincan süslemesinden tablolara, sunumluktan vazo çiçeklerine kadar çalışmalar gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Gengeç, amaçlarının dekoratif keyifli ürünler meydana getirmek olduğunu sözlerine ekledi.