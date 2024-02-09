Büyükkılıç'tan TOKİ Demokrasi Mahallesi'nin kalbine 6 milyon TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TOKİ Demokrasi Mahallesi Şehitler ve Gül Caddelerinde 30 personel, 20’ye yakın iş makinesi ile gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi elverişli hava koşullarını fırsat bilerek yol yapım ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kayseri’de ulaşım ve altyapı konusunda gerek mahalle sakinlerinden gerekse mahalle muhtarlarından bilgiler alarak gelişen ihtiyaçlar doğrultusundaki çalışmaları ivedilikle gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, talepler doğrultusunda TOKİ Demokrasi Mahallesi’ndeki 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması talimatı verdi.

“Pırıl pırıl, tertemiz hayata geçti. Şehrimize yakıştı”

Başkan Büyükkılıç, Şehitler ve Gül Caddelerindeki sona yaklaşılan çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme esnasında Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Serdar Öztürk, daire başkanları ve TOKİ Demokrasi Mahallesi Muhtarı Hatun Kekeç de eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, sözlerine “Kadirşinas Muhtarımız Hatun Hanıma teşekkür ediyorum” diyerek başladı. Büyükkılıç konuşmasında, talepler doğrultusunda asfaltlama çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Hakikaten mahalle ile ilgili, burada yolumuzun standardını iyileştirme adına yapılması gereken bir talepleri var idi. Ben de arkadaşlarımıza talimatlarını vermek suretiyle onu hayata geçirdim. Yaklaşık 6 milyon TL civarında bir harcama ile 2 kilometrelik iki caddemizi içine alacak şekilde, Şehitler Caddemiz ve Gül Caddemiz, böylece pırıl pırıl, tertemiz hayata geçti. Şehrimize yakıştı, hayırlı uğurlu olsun” ifadesinde bulundu ve her zamanki temennisi olan sürücülere sürat yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları tavsiyesini yineledi.

Muhtar Kekeç: “Varlığı daim olsun, 2024’te yeniden yol yürümek dileğiyle”

Başkan Büyükkılıç’ı adaylığı dolayısıyla tebrik eden ve başarılar dileyen TOKİ Demokrasi Mahallesi Muhtarı Hatun Kekeç ise “Kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burası TOKİ Demokrasi Mahallesi’nin kalbiydi. Servisçiler, şoförler, gençlerimiz en çok buranın yapılmasını istiyordu. Başta Memduh Başkanıma ve Fen İşleri Daire Başkanımız Yasin Bey’e çok teşekkür ediyorum. Varlığı daim olsun, 2024’te yeniden yol yürümek dileğiyle” diye konuştu.

30 personel, 20’ye yakın iş makinesi ile özverili çalışma

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehir merkezi ve ilçelerde bir yandan yeni cadde, bulvar ve kavşaklar yapılırken, diğer yandan mevcut cadde, bulvar ve kavşaklarda iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan eski asfaltlar tali yollarda kullanılmak üzere freze makinası ile sökülürken, yapılan sıcak asfalt çalışması ile yollar konforlu hale getiriliyor.

Bu çerçevede, Melikgazi ilçesindeki TOKİ Demokrasi Mahallesi içerisinde yer alan ve büyük bir nüfusa hitap eden Şehitler Caddesi ve Gül Caddesi yenileniyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yaklaşık 30 personel, asfalt kazıyıcı, asfalt serici, silindir ve nakliye araçlarından oluşan 20’ye yakın iş makinesi ile birlikte özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 2 bin metre uzunluğa 11 metre genişliğe sahip yoldaki bu çalışma, bölgede ikamet eden vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak.

Yaklaşık 3 bin 500 ton sıcak asfaltın üretim, serim ve nakliyesinin yapıldığı bu yatırımın toplam bedeli 6 milyon TL’yi bulacak.