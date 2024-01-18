Büyükşehir'den Doğal Üretim Bahçesi'nde tohum bankası ve tarım aletleri alanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından has ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması için örneklik tohumların yer aldığı Tohum Bankası ve eskiden kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği Tarım Aletleri Alanı, Doğal Üretim Bahçesi içerisinde ziyaretçilere açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı yanında yer alan organik üretimin adresi Doğal Üretim Bahçesi’nde yeni bir projeyi hayata geçirdi. Kayserililerin organik besinler ile sağlıklı beslenmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Tohum Bankası ve Tarım Aletleri Alanı’nı ziyaretçilere açtı.

Doğal Ürünler Bahçesi Sorumlusu, Ziraat Mühendisi Abdurrahman Özcan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz alan Büyükşehir Belediyemize ait organik tarım yapılan bir alandır. Üreticilerimiz, ilaç gübre, kimyasal kullanmadan üretim yapıyor. Cumartesi günleri de pazarımız oluyor ama şuan sezonumuz kapandı. Bu bahçede Kayseri’de yetişebilen bütün ürünlerimiz yetişmektedir” dedi.

Eskiden kullanılan tarım aletlerini sergilemeyi amaçladıklarını ifade eden Özcan, “Eski zamanda hayvan ya da insan iş gücü ile yapılan tarım aletlerinden şimdi günümüzde ne duruma geldiğimizi göstermek amacıyla açtığımız bir alandır. İçerisinde birçok eski tarım aletleri mevcut. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Atalık tohum ve yerel tohum olarak ikiye ayırdığımız tohum bankası yaptık”

Genetiği değiştirilmemiş tohumları çoğaltarak vatandaşlara dağıtacakları bir proje ürettiklerini kaydeden Özcan, “Ayrıyeten Kayseri’de yetişebilen atalık tohum ve yerel tohum olarak ikiye ayırdığımız Tohum Bankası yaptık. Tohum bankasında da Kayseri’de yetişebilen genetiği ile oynanmamış yerel tohumların çoğaltılmasını yapıp, önce müzede sergileyeceğiz daha sonra buradaki alanlarımızda bu tohumları çoğaltarak vatandaşlarımıza dağıtacağız. Böyle bir projemiz var” ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinde, Kayseri’de ve ülke genelinde ata tohumu niteliği taşıyan tohumların, kültür bitkilerinin, yabani akrabalarının ve endemik bitkilerin, doğadan, çiftçilerden ya da araştırma projelerinden temin edilerek, genetik çeşitliliğin korunması amacıyla muhafaza altına alındığı bir örneklik oluşturmak amacı ile Tohum Bankası kuruldu. Projenin ana amacı özellikle Kayseri’ye has ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması gerektiğini göstermek oldu.

Öte yandan, tarımın tarihsel gelişiminin gelecek nesillere aktarılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi için teşhir edilen malzemeler ile tarımda nereden nereye gelindiğinin görülmesi, halkı tarım tarihi, mirası ve toplum üzerindeki etkisi konusunda bilgi sahibi yapmak amacıyla, Tarım Aletleri Alanı çalışmaları yapıldı. Kayseri’ye bağlı köylerden toplanan tarım aletleri, tamiratları yapılarak sergilenmek üzere bu işle direkt ilgili olan Doğal Üretim Bahçesi’ne getirildi. Bölgede yapılan toprak işleme, hasat ve sonrası gibi tarım uygulamalarını sergileyerek, kara saban, kağnı, el değirmeni, düven, tırmık gibi o dönemde kullanılan tarım aletleri Doğal Üretim Bahçesi’nde sergilenerek ziyaretçilere açıldı.