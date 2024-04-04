Büyükşehir, fitness salonlarını açarak bilimsel araştırmacılarına destek oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; şehrin imar ve altyapısına yönelik çalışmaları sürdürürken, bilimsel araştırmalara da destek olmayı sürdürüyor.

Bünyesindeki kurum ve kuruluşlarla birlikte hizmetlerini çeşitlendirerek arttıran Büyükşehir Belediyesi, yine sahip olduğu kuruluşlarla da bilim çevrelerine, bilimsel araştırmalara destek olmaya, katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Spor, Sağlık ve Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin 1. sayı 2. cildindeki ‘Fitness Üyelerinin Kaslı Olma Dürtüsünün Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi’ başlıklı araştırmasına destek olmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki rekreaktif sosyal yaşam merkezlerindeki fitness salonlarında bilimsel araştırma yapılmasına izin verdi. Konusuna ve faaliyet alanlarına göre bilimsel olarak yapılan araştırmaların makalelerinde bazen araştırmanın konusu kendisi olan, bazen de geçekleştirilen araştırmalara kurum ve kuruluşlarını açarak katkı sağlayan büyükşehir belediyesi, bu kez de kuruluşlarından olan sosyal yaşam merkezlerindeki fitness salonlarını açarak destek oldu.

Erkek fitness üyelerinin kaslı olma dürtüsünün bazı değişkenler ile ilişkisi incelenen ‘Fitness Üyelerinin Kaslı Olma Dürtüsünün Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi’ başlıklı bilimsel araştırmanın makalesinde, spor kurumlarını araştırmacılara açarak izin veren Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerine, bilim kulvarında da ‘destek’ şeklinde devam etti.