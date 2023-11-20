Büyükşehir'in, 8'inci Mutlu Evlilik Akademisi kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevesinde KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin aile kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulmasına destek vermek amacıyla 8’ncisini düzenleyeceği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitimlerinin kayıtları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların çok yönlü eğitim ve gelişimine önem vererek faaliyetlerini gerçekleştirmeye ve bünyesindeki KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi çalışmalarıyla birçok konuda vatandaşlara sunduğu hizmetlere hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği aile kurumunun sağlıklı ve sağlam bir şekilde teşkil edilebilmesine ve evliliklerin uzun ömürlü olmasına katkı sunmayı amaçlayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitimlerinin 8.’sini düzenliyor. ‘Sağlıklı birey, mutlu aile, güçlü toplum’ sloganı ile düzenlenecek eğitimler çerçevesinde, KAYMEK uzmanlarınca sağlıklı evlilik ve aile hayatı hakkında zengin içerikli bilgiler katılımcılara aktarılacak.

Ücretsiz şekilde düzenlenen Mutlu Evlilik Akademisi eğitimleri ile ilgilenen vatandaşlar, 0541 772 19 54 numaralı telefon üzerinden eğitimlere katılım bilgisine ve içerikle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecek.