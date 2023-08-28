Büyükşehir'in Kentsel Dönüşüm Projeleri 'Alsancak' ile devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin vizyon projelerinden olan Sahabiye ve Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projeleri'nin ardından yakın zamanda kura çekilişini yaptığı Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

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  • 28.08.2023 12:01
  • Güncelleme: 28.08.2023 12:26
Büyükşehir'in Kentsel Dönüşüm Projeleri 'Alsancak' ile devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin vizyon projelerinden olan Sahabiye ve Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin ardından yakın zamanda kura çekilişini yaptığı Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Argıncık Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerinin katıldığı kura çekilişi yapmış, kura çekilişinin ardından kesin sözleşmeler ve tapu devir işlemleri başlatmıştı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi dönüşüm alanı birinci grupta yer alan 2 bloğun yapımı için kat karşılığının ihalesini yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ihale 29 Ağustos 2023 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek ihale için son müracaat tarihi ‘ihale tarihine kadar’ olarak belirlenirken, müracaatların Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu’na yapılacağı duyuruldu.

Büyükşehir, vatandaşlara daha güvenli, daha konforlu, daha estetik ve yeşili daha fazla konutlarda yaşam sunmak için hak sahipleriyle uyum içerisinde projeler oluşturup, hayata geçirmeye devam ediyor.

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İHA

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