Çağdaş Atan: 'Bizim güzel hayallerimiz var'

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, Bugün oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az. Oyunun genelinde hem iyi oynadılar hem de harika mücadele ettiler dedi.

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  • 13.08.2023 01:46
  • Güncelleme: 13.08.2023 10:54
Çağdaş Atan: 'Bizim güzel hayallerimiz var'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az. Oyunun genelinde hem iyi oynadılar hem de harika mücadele ettiler" dedi.

Golsüz biten Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, futbolcularını tebrik etti. Oyuncuların özveriyle mücadele ettiğini aktaran Atan, "Bugün oyuncularımı ne kadar tebrik etsem az. Oyunun genelinde hem iyi oynadılar hem de harika mücadele ettiler. Galatasaray çok iyi karşı pres takımı. Biz zaten oyuncularımızla konuşuyoruz, bizim için en tehlikeli an bizim rakipten kendi sahamızda kazandığımız ilk top. Bu pası olumlu kullanıp çok iyi çıkışlar yapacağımızı düşünüyorduk. O yüzden garanti oynayıp iyi çıkışlar da yakaladık. Saha zeminimizden hiç memnun değilim. Bugün çok daha iyi pas organizasyonlarıyla daha iyi geçişler yapabilirdik. Buna rağmen gerekli sayıda fırsatı yakaladık. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Oyunun 55-60 dakikalık bölümünde Galatasaray’ı iyi püskürttük, iyi presler yaptık. Bugün saha içinde çok fazla sakatlanan oyuncum vardı. Çok özveriyle mücadele ettiler. Çok da hamle şansımız olmadığı için saha içerisinde rotasyonlar yapmayı başladık. Oyuncularım bugün söylediğimiz her şeyi harfiyen yerine getirdiler. Taktiğe tamamen bağlı kaldılar. Bizim güzel hayallerimiz var. Bazı takımlar bizden çok daha iyi transfer yapabilirler. Ama bizim güvendiğimiz şey grup dinamiği, birlik ve beraberlik. Bu kulüp inşallah batağın içinden bir ip uzatıldı, biz de o ipe sıkı sıkı tutunup batağın içerisinden temizleneceğiz. Daha güzel, daha sorunsuz bir Kayserispor olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"Transfer tahtasını açmak istiyoruz"

Transfer tahtasının açılmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Atan, "Bir an önce arzuladığımız, yüzerek kuyruğa varmak istediğimiz transferin açılma periyodunu halletmek istiyoruz. Zor bir durum biliyoruz, 50’ye yakın dosya var. Çok zor bir durumdayız ama yönetimimiz bununla ilgili çok yoğun çalışıyor. İnşallah diğer oyuncular da alacaklarında haklılar ama biraz fedakarlık yaparsa transfer tahtasını açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA

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