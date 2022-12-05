Can dostlara günde 500 kg yiyecek

Talas Belediyesi ilçedeki kedi, köpek ve kuşlara, barınma ve beslenme konusunda özel hizmet veriyor.

PAYLAŞ
  • 05.12.2022 10:38
  • Güncelleme: 05.12.2022 11:23
Can dostlara günde 500 kg yiyecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ilçedeki kedi, köpek ve kuşlara, barınma ve beslenme konusunda özel hizmet veriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 3 yıl önce hizmete sunulan Talas Pati Evi de dahil ilçedeki can dostlara günlük olarak 500 kg. yiyecek hazırlanıyor. Bir yandan merkezdeki parklarda oluşturulan kuş evi ve kedi yuvalarına günlük mama ve suları bırakılırken, bir yandan da yaban hayvanlarına beslenme imkanı sağlanıyor. Ayrıca Başkan Yalçın tarafından 3 yıl önce hizmete açılan Talas Pati Evindeki patilere de özel hizmet sunuluyor.

Ekipler tarafından günlük olarak hazırlanan yiyecekler, Türkiye’de doğal ortama en uygun alan olan Talas Pati Evindeki patilere şefkatle veriliyor. Barınakta gerektiğinde tedavileri de yapılan patiler, sevgi ve şefkat ortamında barındırılıyor.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cam Seyir terası son aşamada

Cam Seyir terası son aşamada

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'de İncelemelerde Bulundu

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'de İncelemelerde Bulundu

Bir hafta Bir Yazar: Hakan AY

Bir hafta Bir Yazar: Hakan AY

Evde Kaleşnikof Bulundu

Evde Kaleşnikof Bulundu

Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

Talasgücü Belediyespor - Sincan Belediyespor: 0-0

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

KİGDER tarafından ZİÇEV yararına konser düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazelleri gübreye dönüşüyor

Gazelleri gübreye dönüşüyor

Ergül: 'Sokak hayvanları belediyelerin sorumluluğundadır'

Ergül: 'Sokak hayvanları belediyelerin sorumluluğundadır'

DAHA FAZLA
Ahmet Toprak: 'Diş hekimliğinde hasta portföyü değişti'

Ahmet Toprak: 'Diş hekimliğinde hasta portföyü değişti'

Sporcu yetenek testine 220 çocuk katıldı

Sporcu yetenek testine 220 çocuk katıldı

Kayseri AFAD'ın acı günü

Kayseri AFAD'ın acı günü

Can dostlara günde 500 kg yiyecek

Can dostlara günde 500 kg yiyecek

Kasım enflasyonu açıklandı En fazla artış ulaşımda

Kasım enflasyonu açıklandı; En fazla artış ulaşımda