Can dostlara günde 500 kg yiyecek

Talas Belediyesi ilçedeki kedi, köpek ve kuşlara, barınma ve beslenme konusunda özel hizmet veriyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 3 yıl önce hizmete sunulan Talas Pati Evi de dahil ilçedeki can dostlara günlük olarak 500 kg. yiyecek hazırlanıyor. Bir yandan merkezdeki parklarda oluşturulan kuş evi ve kedi yuvalarına günlük mama ve suları bırakılırken, bir yandan da yaban hayvanlarına beslenme imkanı sağlanıyor. Ayrıca Başkan Yalçın tarafından 3 yıl önce hizmete açılan Talas Pati Evindeki patilere de özel hizmet sunuluyor.

Ekipler tarafından günlük olarak hazırlanan yiyecekler, Türkiye’de doğal ortama en uygun alan olan Talas Pati Evindeki patilere şefkatle veriliyor. Barınakta gerektiğinde tedavileri de yapılan patiler, sevgi ve şefkat ortamında barındırılıyor.