Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden büyük başarı

Bu yıl Kuzey Makedonya’nın Bitola şehrinde düzenlenen ve 80 ülkeden 800 okulun 50 bin çocuk resminin katıldığı 42. çocuk sanat yarışmasında Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Altın Palet Ödülü ve diploma ödülü alarak büyük bir başarı elde etti.

Kuzey Makedonya’nın Bitola şehrinde düzenlenen ve 80 ülkeden 800 okulun 50 bin çocuk resminin katıldığı 42. çocuk sanat yarışmasında Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Çınar Kerem Bozkurt, Halil Özmen ve Esin Koçak Altın Palet ödülü ve Eylül Bozkurt, Şeyma Ekici, Ecrin Nida Kütük, Elif Suayın ile Zeynep Zümra Mert diploma ödülü kazandı. Aynı zamanda Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar öğretmeni Meral İlgün danışmanlığında hazırlanan yarışma koleksiyonu, Kuzey Makedonya’nın Bitola, Ohrid ve Bigorski şehirlerinde her yıl 23-30 Mayıs tarihinde düzenlenen canlı performans 43. çocuk sanat yarışmasına davet ödülü kazandı. Öğrenciler ayrıca, şehirde düzenlenen sergi açılışı, ödül töreni ve 1 hafta boyunca düzenlenen canlı performans resim yarışmasına da katıldı. 23 Mayıs’ta düzenlenen ödül töreninde 3 altın palet, 5 diploma ödülü ve Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi’ne verilen diploma ödülünü alan öğrenciler; 24 farklı ülkeden 150 katılımcının yarıştığı canlı performans resim yarışmasında ise Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Hüseyin Efe Altun "Recognition Of Special Artistic Values" ödülüne layık görüldü. Takım öğrencileri ve okula; canlı performans yarışma katılım diploması da verildi.

Yarışma sonrasında Bitola şehrinde bulunan Manastır Askeri İdadisi ve Atatürk için düzenlenen anı odasını ziyaret eden öğrenciler; daha sonra kente dönerek, Kurum Müdürü Önder Durmuş’a kurumun kazandığı diplomaları teslim etti.