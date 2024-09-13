CHP'li Özgür Özer'den stratejik plan eleştirisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Eylül ayı 2. oturumu gerçekleştirildi ve 20 madde karara bağlandı. Mecliste CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer, oluşturulan stratejik planda bulunan bazı maddeler hakkında eleştiride bulundu. Muhalefetin görevinin yapılamayan işleri anlatmak olduğunu ifade eden CHP Grup Başkan Vekili Özür Özer; “ Elbette ki bir belediye her zaman başarılı olamaz her şeyi yapamaz. Başkanlarımız zaten başardıklarını yaptıklarını anlatıyorlar biz de muhalefet olarak başaramadıklarını yapamadıklarını anlatmak zorundayız çünkü muhalefetin ana görevi bu. Geçen dönemde yine belediyenin stratejik plana uygun yönetilmediğini söylemiştik ve bu konuda uyararak stratejik plan ilk 2 yıl asla yenilemiyor. Elbette geçen dönemler bir sürü sıkıntı vardı bundan dolayı biz CHP olarak hep şunu dedik gelin revize edelim çünkü belediye stratejik plana uygun yönetilmiyor dedik bu hak vardı ısrarlarımıza rağmen kullanılmadı” şeklinde konuştu.