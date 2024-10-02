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CHP'li vekil Genç, Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç partililer ile birlikte, bugünden itibaren görüşülmeye başlayacak Meslek Eğitim Kanunları öncesi Millî Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü. 

CHP'li vekil Genç, Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü

Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bugün görüşülmeye başlayacak olan Meslek Eğitim Kanunları öncesi Millî Eğitim Bakanlığı önüne yürüyerek, basın açıklamasında bulunulacağını duyurdu. Bakanlığa yapılan yürüyüş esnasında açıklama yapan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Milletvekili arkadaşlarımızla beraber Ankara’da Millî Eğitim Bakanlığı’na yürüyoruz. Bugünden itibaren mecliste eğitim meslek kanunları görüşülecek. Milli eğitim bakanımızın uygulamalarını zaten biliyorsunuz, okulların hali içler acısı. Milli eğitimde yaşanan gelişmeler tüm Türkiye’nin gözü önünde gelişiyor. Okullar temizlenmiyor. Taşımalı eğitim okullardan binlerce şikâyet geliyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında çocuklarımız okullarına gidemiyor, eğitime erişemiyor. Bugün hep birlikte bu konuyu Millî Eğitim Bakanlığı’nın önünde tekrar bir basın açıklamasıyla tüm Türkiye’ye duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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