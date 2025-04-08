CHP, Talas Belediyesi'nde Komisyon Şoku Yaşadı

Parti, komisyon seçimlerinde sadece üç ismi sürekli önermesiyle de eleştirilerin hedefi oldu, fakat bu durum sonuç vermedi. Meclis toplantıları sırasında CHP'li üyelerin iki ayrı grup halinde oturması da dikkatlerden kaçmadı, bu tablo içindeki bölünmüşlüğü daha da belirgin hale getirdi.

Böylelikle Türkiye’nin 1. partisi olduğunu iddia eden CHP için bu süreç oldukça hayal kırıklığı yaratıyor.