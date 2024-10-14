Çocuklar Kitap Fuarında hem eğleniyor hem öğreniyor

Kayseri 7’nci Kitap Fuar’ında Güventürk Anaokulu’nun stantı çocuklar tarafından ilgi görüyor. Güventürk Anaokulu Müdürü Beycan Doğanay’da fuar ve stantları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Müdür Doğanay, “Buraya bir dizi faaliyette bulunmak üzere geldik. Yaklaşık bir hafta önce Kayseri içerisindeki 12 anaokulu olarak Kitap Fuarında neler yapabiliriz olarak toplandık. Bizde konuyla ilgili olarak buraya geldik. Yaklaşık 5 gün boyunca hazırlandık, öğretmen arkadaşlarla beraber istişare yaptık. Bu istişare sonrası 3D çalışması ve 3D tredy kalemle uygulamalar yaptık. Bunlarda çocukların pek sık karşılaşamayacağı örnekler oldu. Biz burada bunları çocukların deneyimlemelerini ve farkındalık düzeylerini artırmayı amaçladık. Çok olumlu tepkiler var, katılım çok yüksek, öğrendirici, bilgilendirici faaliyetler var. Bu konuda da bize olumlu dönüşler oluyor” dedi.