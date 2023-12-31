Çopuroğlu: 'İnsanların yarınlara umutla baktığı bir yıl olmasını arzuluyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu yayımladığı yeni yıl mesajında dünyada kardeşlik, barış ve huzur diledi. Çopuroğlu, Yeni yılda birlik ve beraberliğimizin daha da çok artmasını, Ortadoğu'daki hepimizi yaralayan insanlık dışı manzaraların son bulmasını, İslam dünyası üzerindeki kara bulutların dağılıp barış ve huzura kavuşmasını diliyorum dedi.

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  • 31.12.2023 15:21
  • Güncelleme: 31.12.2023 15:21
Çopuroğlu: 'İnsanların yarınlara umutla baktığı bir yıl olmasını arzuluyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; yayımladığı yeni yıl mesajında dünyada kardeşlik, barış ve huzur diledi. Çopuroğlu, "Yeni yılda birlik ve beraberliğimizin daha da çok artmasını, Ortadoğu’daki hepimizi yaralayan insanlık dışı manzaraların son bulmasını, İslam dünyası üzerindeki kara bulutların dağılıp barış ve huzura kavuşmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; 2024 yılının tüm insanlığa barış huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. İslam coğrafyasında insanların 2024 yılına terör ve zulum içinde girdiğini belirten Şaban Çopuroğlu, "Savaşlarla, kanla, gözyaşı ile uğurladığımız yılların arkasından hep yeni gelenin barışı, kardeşliği, dostluğu getirmesini temenni ettik. Savaşların, terör saldırılarının yeni yılla birlikte son bulması en büyük dileğimizdir. 2024 yılının dünyamıza, bölgemize ve ülkemize barış ve huzur getirmesi, terörün son bulması, insanların yarınlara umutla baktığı bir yıl olmasını arzuluyoruz. 2024 yılında, başta Gazze’deki Müslüman çocukların ve kadınların yaşadıkları zulüm ve soykırım olmak üzere, savaşın, terör saldırılarının son bulması, akan kanın durması, barış filizlerinin yeniden tüm yeryüzünde yeşermesi hepimizin ortak temennisi olmalıdır. Ülkemizde ve dünyada, tüm insanlığın huzur, özgürlük, adalet ve barış içinde yaşayacağı bir yıl olması dileğiyle yeni yılınızı kutlarım” açıklamasında bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
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