Çopuroğlu'ndan Şehir Hastanesi'ne çat kapı ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, çat kapı ziyaret ettiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

Çopuroğlu'ndan Şehir Hastanesi'ne çat kapı ziyaret
Kayseri GündemEditör

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, çat kapı ziyaret ettiği Kayseri Şehir Hastanesi’nde hastaları ziyaret etti.

Meclisin kapanmasıyla beraber seçim bölgesi Kayseri’de ziyaretleri ile dikkat çeken AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, vatandaşların takdirini topluyor. Gecenin ilerleyen saatine rağmen çat kapı ziyaretlerine Kayseri Şehir Hastanesi ile devam eden Çopuroğlu, hastalarla sohbet etti.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Çopuroğlu, sağlık çalışanları ile de sohbet etti.

Çopuroğlu'ndan Şehir Hastanesi'ne çat kapı ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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