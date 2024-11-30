Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri'de hastanaye kaldırıldı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de uçaktan iner inmez hastaneye kaldırıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri'de hastanaye kaldırıldı
Kayseri GündemEditör

Kamuoyunda ’Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri’de hastaneye kaldırıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri’ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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