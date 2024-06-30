Denetimlerde 228 şahıs ve 205 araç kontrol edildi
Kayseri'de 14 polis ekibinin ve 32 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 228 şahıs ve 205 araç kontrol edilirken 63 araç trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda dün öğlen saatlerinde il merkezi ve Develi’de 14 ekiple 32 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; 228 şahıs ve 205 araç kontrol edilirken, 63 araç ise trafikten men edildi.
Öte yandan yapılan aramalarda 138,39 gram narkotik madde ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.