Develi'de bayram nedeniyle denetimler arttı

Develi'de jandarma ekipleri bayram nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.

Develi'de bayram nedeniyle denetimler arttı
Kayseri GündemEditör

Develi’de jandarma ekipleri bayram nedeniyle trafik denetimlerini artırdı.

Bayram tatiline girilmesiyle birlikte Develi’de trafik yoğunluğu arttı. Trafik yoğunluğu sebebiyle kazaların önüne geçmek için jandarma ekipleri trafik denetimlerini artırdı. İlçe genelinde yollarda radar ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) cihazları ile hız ve plaka kontrolleri yapılmaya başlandı.

Ekipler kazaları önleme adına çalışmalarını sürdürürken, yollarda çeşitli önlemler de aldı.

Develi'de bayram nedeniyle denetimler arttı
Develi'de bayram nedeniyle denetimler arttı
Develi'de bayram nedeniyle denetimler arttı
Develi'de bayram nedeniyle denetimler arttı
Develi'de bayram nedeniyle denetimler arttı
İHA
Kayseri Gündem

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