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Devrilen elektrikli soba yangına neden oldu, müstakil ev alev alev yandı

Sivas'ta elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana gelen yangında müstakil bir ev alevlere teslim oldu. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Devrilen elektrikli soba yangına neden oldu, müstakil ev alev alev yandı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana gelen yangında müstakil bir ev alevlere teslim oldu. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli sobanın devrilmesiyle evde yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evden alevlerin yükseldiği görüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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