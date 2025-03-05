Emine Erdoğan: 'Merkezin hayata geçirilmesinde toplumsal dayanışma kültürümüzün örneği sergilendi'

Türkiye’de Yeşilay tarafından açılan üçüncü rehabilitasyon merkezi olarak hayata geçirilen Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Yeşilay’ın kuruluşunun 105’inci yılını kutlayan Emine Erdoğan, “Bu güzel merkezin hayata geçmesinde Kayserimizin hayırsever iş insanlarının da hatırı sayılır bir desteği var. Toplumsal dayanışma kültürümüzün çok güzel bir örneğini sergilediler. Kendilerine ve bu işbirliğine öncülük eden Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bağımlılıkla mücadelede büyük emeği olan Sayın Sağlık Bakanımızın şahsında Bakanlığımızın kıymetli çalışanlarına da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KADIN BAĞIMLILARA YATILI REHABİLİTASYON İMKANI SAĞLANAN İLK MERKEZ

Yeşilay’ın ülke genelinde hizmet veren üçüncü rehabilitasyon merkezi olan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, kamu ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve Kayserili iş insanlarının desteğiyle inşa edildi. Yaklaşık 9 bin 97 metrekare kapalı alana sahip merkezde, danışanlar 6 ay tedavi görebilecek. Kadın bağımlılara yatılı rehabilitasyon imkanı sağlayan ilk merkez olan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinde, kişilerin bağımlılıktan kurtulup, yeni bir hayata adım atmaları hedefleniyor. Ücretsiz ve gizlilik odaklı hizmet verecek olan merkezde, danışanlara hobi ve mesleki atölyelerle yeni hobiler kazandırılacak.