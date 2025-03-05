Dolandırıcılık suçundan 5 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, vatandaşları toplamda 132 bin TL dolandıran kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda 5 kişi yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Dolandırıcılık suçundan 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Sabun Paketçiliği” olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik Kayseri’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Üçüncü şahıslara ait banka hesaplarının toplanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması sonucu vatandaşların toplamda 132 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Operasyonlar kapsamında, üçüncü şahıslara ait banka ve GSM hatlarını dolandırıcılık suçunda paravan olarak kullandıkları belirlenen E.A. (26), B.M. (26), M.M.Y. (23), A.Z. (21) ve M.S. (25) gözaltına alındı. Adli makamlarca yapılan değerlendirme sonucunda, E.A. (26), B.M. (26) ve M.M.Y. (23) nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Z. (21) ve M.S. (25) hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haber Merkezi

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